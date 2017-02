Bandidos param ônibus à força e executam adolescente em João Pessoa

Durante a madrugada, em João Pessoa, alguns homens atravessaram na frente de um ônibus coletivo que ia do bairro dos Novaes para o centro da cidade, exigindo que o motorista parasse o carro.

O motorista não atendeu ao pedido e continuou acelerando.

Os criminosos, então, jogaram pedras até o motorista parar o coletivo, inclusive quebrando o vidro dianteiro.

Foto: Reprodução/ TV Cabo Branco

Eles entraram no ônibus e executaram um adolescente que estava dentro e depois fugiram.

Após o assassinato, o motorista conduziu o coletivo até em frente à garagem da empresa, que fica perto do viaduto do Cristo, só que no bairro do José Américo, e acionou a polícia, que veio até o local.

Quando as equipes do Samu também chegaram, o adolescente já estava morto.

A polícia investiga o caso e apura qual seria o envolvimento desse adolescente com essas pessoas que terminaram o executando.

Existe a possibilidade de uma briga entre facções rivais ter provocado o assassinato desse jovem.

O fato ocorreu pouco antes das 4h da manhã.

A polícia fez o trabalho de perícia no local e o ônibus já foi liberado.

*Com informações da TV Cabo Branco.

.