Banco do Nordeste confirma fechamento de agência em Campina Grande

O secretário geral do Sindicato dos Bancários de Campina Grande e região, Esdras Luciano, falou em entrevista à Rádio Caturité AM sobre o fechamento do Banco do Nordeste da avenida Assis Chateaubriand e disse que o processo já está em andamento, com a interrupção do atendimento e iniciação de migração de contas.

Ele explicou que oito funcionários trabalhavam na agência que vai ser fechada e disse que um esforço está sendo feito para manter os colaboradores operando na agência do Centro de Campina Grande.

Foto: Paraibaonline

Esdras destacou que o Banco do Nordeste está fechando dezenove agências em todo o país e disse que essa é uma orientação do governo federal.

– Assim como ocorreu com o Banco do Brasil no final do ano passado, o Banco do Nordeste anunciou uma reestruturação que inclui o fechamento de agências. Na conversa que o sindicato teve com a superintendência do banco ficou claro que essa reestruturação é uma exigência do governo. Isso vai gerar superlotação e prejudicar a qualidade de atendimento – avaliou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.