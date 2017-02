Avô e neto morrem eletrocutados em fio de alta tensão após queda de poste

Foto: Reprodução/TV Itararé

Avô e neto morrem eletrocutados na noite desse domingo, 19, na cidade de São Mamede, Sertão paraibano.

Devido às fortes chuvas, um poste de energia caiu na rua e um fio de alta tensão atingiu o jovem Carlos Eduardo Lucena de Nóbrega de 14 anos e o avô dele, Nilton Nóbrega.

Eles passavam no local no momento da queda do poste. Sofreram uma forte descarga elétrica e morreram na hora.

