Avião militar desaparece com 114 pessoas em Mianmar

Um avião militar que transportava 114 pessoas desapareceu hoje (7) quando se dirigia à cidade de Myeik, no sudeste de Mianmar.

Um comunicado postado no perfil do Facebook do Exército do país indica que os militares perderam a comunicação com a aeronave “de maneira abrupta” perto da cidade de Dawei.

O aparelho, um Y-8 200F entregue às Forças Armadas em março de 2016 e com 809 horas de voo, partiu desde Rangum, a principal cidade do país, e desapareceu do radar uma hora e 35 minutos após a decolagem.

No avião viajavam 114 pessoas entre familiares de soldados e tripulação.

As autoridades iniciaram uma missão de busca e resgate da qual participam quatro embarcações da Marinha e dois aviões.