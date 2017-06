Avanço do mar e ocupação desordenada preocupa autoridades em Cabedelo

O avanço do mar e a ocupação desordenada pelos moradores da Praia do Poço na cidade de Cabedelo, Litoral paraibano, tem preocupado autoridades municipais, estaduais e federais.

Para tentar solucionar o caso, uma parceria da Prefeitura de Cabedelo, juntamente com o Governo Federal visa recuperar a área através de um projeto de urbanização com contensão do avanço do mar, construção de calçadão e ciclovia. O projeto já está em tramitação na Caixa Economia Federal.

Outro projeto visa a cessão de um terreno municipal ao Governo do Estado para a implantação do Parque Marinho de Areia Vermelha.

*Com informações da TV Cabo Branco