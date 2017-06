Autor da lei do camarote acessível vai acionar MPPB sobre a falta de fiscalização

O autor da lei que prevê a criação de um camarote de acessibilidade para pessoas com deficiência no Parque do Povo, para os festejos do Maior São João do Mundo, vereador Anderson Maia, lamentou que o espaço esteja sendo usado por quem não se enquadra na exclusividade.

Ele disse que falta fiscalização e responsabilizou a Prefeitura de Campina Grande para fiscalizar ou determinar que a empresa Aliança, gestora do evento, faça isto.