Aulas do Centro Cultural de Campina terão início nesta segunda-feira

foto: Codecom/CG

A Secretaria de Cultura de Campina Grande divulgou, no final desta semana, que a partir desta segunda-feira, 13, terão início as aulas dos cursos oferecidos pelo Centro Cultural do Município. No total, nesta etapa, pelo menos 12 modalidades estarão sendo oferecidas para centenas de pessoas que se inscreveram nos últimos dias.

De acordo com o secretário Joia Germano, da Cultura, outros cursos que são ofertados pelo Centro Cultural passarão a funcionar nos próximos dias. Para esta segunda-feira, o Centro Cultural reserva espaço, de acordo com os turnos e horários já de conhecimento dos alunos matriculados, para os seguintes cursos e seus respectivos professores.

Curso ​​Professor

Pintura em Tela ​​​Aída

Capoeira​​​ Mestre Sabá

Estética Corporal ​Margarida

Yoga​​​​​ Luciana

Karatê​​​​​ Antônio Alves

3ª Idade​​​​ Maria José

Dança do Ventre ​​ Luciana

Dança Flamenca ​ Luciana

Tribal Fusion​​​​ Andrezza

Pilates​​​​ Andrezza

Bateria e Percussão​​​ Carlinhos

Violão​​​​​ Jacinto

Violão Popular​​ José Carlos