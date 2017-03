Atendimentos no Centro Especializado em Reabilitação é ampliado, em CG

O Centro Especializado em Reabilitação de Campina Grande está sendo ampliado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande.

A unidade foi reestrutura e está recebendo uma demanda maior de pacientes. Somente em fevereiro deste ano, o número de atendimentos subiu mais de 150% em relação a janeiro. Foram 1.275 procedimentos nos 28 dias do mês.

O aumento da demanda aconteceu em função da habilitação dos serviços da unidade pelo Ministério da Saúde, que atestou a qualidade do trabalho realizado e homologou o serviço como Centro Especializado em Reabilitação do tipo IV.

Com isso, o espaço oferece agora, além da reabilitação motora, as reabilitações cognitiva, auditiva e visual.

A estrutura física também será ampliada nos próximos meses e a oficina ortopédica para confecção de próteses que existe no prédio vai ter a capacidade de produção aumentada.

Com a reestruturação do serviço, a PMCG transferiu as crianças com microcefalia e outros distúrbios causados pela Síndrome Congênita do Vírus Zika, antes atendidas no Hospital Municipal Pedro I, para o centro, que fica no bairro de Bodocongó.

As 127 crianças têm agora consultas de pediatra, otorrino, oftalmo, fono e neurologia todos os dias da semana, além da reabilitação em um espaço com estrutura.

Tem ainda atendimento psicológico, fisioterapia aquática e em solo, terapias ocupacionais, serviço social e acompanhamento de pedagogos.

O serviço funciona onde existia a Associação de Apoio à Criança com Deficiência. A AACD foi municipalizada pela prefeitura em maio do ano passado.

No comparativo, os atendimentos de fevereiro deste ano também superam o número de procedimentos realizados no mesmo mês de 2016, quando o serviço gerenciado pela instituição. São 378 atendimentos a mais em 2017.

O CER atende crianças e adultos com deficiências crônicas ou adquiridas de 143 cidades paraibanas. Os atendimentos infantis contemplam os pacientes de lesão por AVC, doença neurológica, mielo, mal formação congênita, paralisia cerebral, poliomielite e doenças raras, como ELA, AME, e mucopolissacaridose.

A clínica adulta atende lesionados por AVC, lesionados de medula e amputados.