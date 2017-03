Ataque a banco é frustrado com ação da polícia na cidade de Sapé

Policiais da 3ª Companhia do 7º Batalhão frustraram um ataque ao Banco do Brasil da cidade de Sapé, na madrugada desta segunda-feira (13), durante cerco montado no município ao receberem a informação de que os bandidos estavam dentro da agência.

Foto: Secom/PB

De acordo com o comandante da 3ª Companhia do 7º Batalhão, capitão Melquisedec Lima, era quase meia-noite quando dois carros com aproximadamente oito suspeitos chegaram à agência com maçaricos e outras ferramentas para arrombar os terminais de autoatendimento.

“Graças à ação rápida dos nossos policiais, que já realizam um trabalho de saturação durante a madrugada desde 2015 com a finalidade de coibir este tipo de crime, os bandidos fugiram sem levar nada e deixaram dentro da agência um maçarico, um cilindro e um pé de cabra”, disse.

Foto: Secom/PB

As viaturas da região com o apoio do Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate) e da Tropa de Choque ainda realizaram buscas pelos suspeitos, nas principais rotas de fuga.

A PM continua as diligências para prender os participantes e a Polícia Civil já está com as imagens do circuito interno da agência.