Assembleia realiza Sessão Especial em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue

Foto: Ascom

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) realizou, nesta sexta-feira (9), uma Sessão Especial em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado no próximo 14 de junho. A solenidade foi proposta pelo deputado estadual Janduhy Carneiro e contou com a participação de voluntários da ONG Doe Sangue PB. O deputado Janduhy Carneiro, que presidiu a Sessão Especial, chamou atenção da sociedade para a importância da doação de sangue.

De acordo com o parlamentar, doar sangue significa esperança para muitos pacientes para continuar vivendo e o Poder Legislativo tem a obrigação de participar deste debate.

“Aqui é o local mais apropriado para debater matérias de interesse da coletividade. Com o objetivo de incentivar a doação de sangue, buscamos discutir problemas relacionados ao tema e esclarecer aos cidadãos paraibanos que é responsabilidade do poder público cuidar da saúde do cidadão e dever do povo colaborar”, afirmou Janduhy. Janduhy Carneiro ressaltou que é extremamente importante incentivar a doação de sangue através de ações que possam estimular as pessoas a se tornarem doadores regulares. Para o deputado, doar sangue é mais que um simples gesto, é doar esperança aqueles que precisam de sangue para continuar vivendo. “O objetivo deste evento não é só um movimento ou uma peregrinação que pretende sensibilizar e conscientizar a sociedade que ainda permanece adormecida diante do sofrimento do próximo”, argumentou o deputado. O deputado estadual Trócolli Júnior, que é doador regular de sangue, disse que a Assembleia, ao abordar um tema como a doação, demonstra, principalmente, preocupação com temas de relevância para a sociedade. “Doar sangue é salvar vidas, e quando nós, deputados estaduais, abraçamos uma sessão tão importante como esta é para que possamos estimular o povo paraibano. Doar sangue é um ato de amor”, declarou o parlamentar.

Foto: Ascom

Para diretora geral em exercício do Hemocentro da Paraíba, Luciana Vieira, é muito importante que a Assembleia Legislativa discuta a doação de sangue, pois através da Casa de Epitácio Pessoa será possível elaborar medidas que possam beneficiar pacientes que precisam das doações.