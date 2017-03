Assembleia Legislativa vai entregar comendas a Lula e a Dilma Rousseff

Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff estarão neste domingo (19) em Monteiro, na Paraíba, para participar da “Inauguração Popular da Transposição do São Francisco: A celebração das águas”.

Na mesma ocasião, receberão da Assembleia Legislativa da Paraíba a “Medalha Epitácio Pessoa”, a mais importante honraria do parlamento estadual.

Os deputados estaduais decidiram por conceder a medalha ao ex-presidente em uma votação que foi de 26 a zero em favor da entrega do prêmio, e cinco abstenções.

A obra de transposição do São Francisco é um feito único e histórico no Brasil.

Os aquedutos que somam 477 quilômetros de extensão vão garantir abastecimento a 12 milhões de habitantes que vivem em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

