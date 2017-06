Assembleia Legislativa promove arraial junino e leva diversão a idosos

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) promoveu o Arraial do Clube da Melhor Idade Novo Alvorecer.

Mais de 150 idosos dançaram e se divertiram ao som do autêntico forró pé de serra.

A festa teve início na estação ferroviária de João Pessoa, onde os idosos embarcaram de trem até a cidade de Santa Rita.

Foto: Ascom

Nos dois vagões destinados à festa, o que não faltou foi animação, com a ajuda de um trio de forró pé de serra.

A presidente do Clube Novo Alvorecer, Célia Rejane de Souza, destacou a importância da atividade.

“Com o apoio da presidência da Casa realizamos com sucesso esse arraial junino. A atividade resgatou a autoestima e integrou os idoso atendidos pelo Alvorecer”, ressaltou.

Para a presidente da Associação do Poder Promocional do Legislativo, Manuela Maia, o evento é de extrema importância e reforça o cuidado da Assembleia Legislativa com os idosos atendidos pelo Clube Novo Alvorecer.

Foto: Ascom

A aposentada Maria José Santana, 65 anos, aprovou a iniciativa. “Eu tenho osteoporose, mas isso não impede a minha alegria. É uma festa que deixa a gente mais disposta, com mais entusiasmo pela vida”, afirmou a aposentada.

Durante a viagem de João Pessoa a Santa Rita, o som do forró empolgou também outros passageiros, como Terezinha de Jesus Sena.

“Eu passo o dia trabalhando em um matadouro em Santa Rita. Na volta do trabalho encontrar uma animação dessa tira até o estresse”, ressaltou.

Após o trem do forró, a animação dos integrantes do Clube Novo Alvorecer continuou no Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo (Sinpol), no bairro do Bessa, em João Pessoa.