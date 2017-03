Assembleia Legislativa da Paraíba realiza sessão especial no Hospital da FAP

A Comissão da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), vai realizar na próxima sexta-feira, 17, a partir das 10h, uma sessão especial itinerante na Fundação Assistencial da Paraíba (FAP).

A solicitação foi do presidente comissão, Bruno Cunha Lima, para que a população de Campina Grande e cidades circunvizinhas possam conhecer o trabalho da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer.

Para Bruno, é preciso desburocratizar o acesso às informações, municiando a população sobre os exames preventivos e os tratamentos disponibilizados.

– O trabalho da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer tem comprometimento de ir até o cidadão, levando informações sobre o tratamento do câncer disponibilizados no Estado, estendendo o debate sobre a importância e a ampliação do teto para o aporte de verbas públicas, bem como o papel da sociedade na manutenção das instituições – ressaltou.

A reunião, que vai acontecer nas dependências do Hospital da FAP, instituição filantrópica responsável por tratar pacientes acometidas com a doença no Estado, amplia o debate sobre os aportes financeiros concedidos pelo poder público.

Bruno lembrou que três, das quatro instituições que atendem pacientes com câncer, são de caráter filantrópico, recebendo verba pública e doações da sociedade para manter o funcionamento.

Na sessão, o diretor da FAP, Helder Macedo, vai apresentar o projeto ‘Corrida Do Bem’, o qual tem coautoria da Frente Parlamentar e será realizado em Campina Grande, no dia 07 de maio.

Toda verba arrecada com os 2 mil kits será destinada à FAP, já que as despesas foram custeados com o apoio da sociedade civil, encabeçada pela Frente Parlamentar de Combate ao Câncer.

Mais informações podem ser obtidas através do site: www.hospitaldafap.org.br.