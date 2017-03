Assembleia Legislativa celebra participação feminina no Dia Internacional da Mulher

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) comemora no Dia Internacional da Mulher a participação feminina na política e na construção do processo democrático. As três deputadas que compõe o parlamento paraibano reconhecem as conquistas das mulheres neste 8 de março, e falam que é preciso ampliar a participação feminina nos espaços públicos.

A participação feminina na política é uma das principais desigualdades a ser combatida, na opinião da deputada Estela Bezerra.

“Quando esta Casa conduz três mulheres à principal comissão [CCJ], simboliza que essa presença mínima das mulheres precisa ser ampliada. Ao dar essa evidência, nós temos mais possibilidades de atrair mais mulheres para a política”, afirmou.

Foto: Ascom

A deputada Daniela Ribeiro defende que a participação da mulher na política representa mais avanços em políticas públicas voltadas para o público feminino e para toda a sociedade. “Uma das nossas lutas é ampliar a participação feminina em todos os espaços, especialmente na política. Para fazer a diferença na construção de políticas públicas, baseada nos seus anseios, nas suas necessidades”, disse.

Para a deputada Camila Toscano, a Assembleia Legislativa tem desempenhado papel fundamental na luta por maior participação feminina na política.

“A Assembleia Legislativa tem promovido muitos debates, mostrando a importância da mulher, o quanto ela é capaz de contribuir para uma sociedade melhor. Nós, por exemplo, somos apenas três deputadas, mas temos certeza de que temos desempenhado o nosso papel tão bem quanto qualquer deputado”, destacou.

A Assembleia Legislativa, em seus 182 anos de história,teve 24 mulheres ocupando o parlamento da Casa de Epitácio Pessoa. A pioneira a se eleger para a Casa de Epitácio Pessoa foi a deputada Vani Braga, em 1982.

Entre as 24 deputadas da ALPB, duas foram eleitas nas eleições de 5 de outubro de 2014: Estela Bezerra e Camila Toscano. Já Daniela Ribeiro foi reeleita. A maior representação feminina na Casa de Epitácio Pessoa foi em 1998, quando sete deputadas exerceram mandato.

Mulheres na Assembleia – De 1982 a 2017, num período de 32 anos, 24 deputadas foram eleitas, na condição de titulares ou de suplentes. São elas: Vani Braga, Lúcia Braga, Terezinha Pessoa, Geralda Medeiros, Francisca Motta, Estefânia Maroja, Zarinha Leite, Socorro Marques, Lucinha Monteiro, Edna Wanderley, Giannina Farias, Eurídice Moreira (Dona Dida), Iraê Lucena, Léa Toscano, Daniela Ribeiro, Eva Gouveia, Gilma Germano, Flora Diniz, Nadja Palitot, Olenka Maranhão, Marta Ramalho, Nárriman Xavier, Estela Bezerra e Camila Toscano