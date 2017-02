Aspol cobra reajuste salarial e troca de coletes vencidos ao governador

A presidente da Aspol, Suana Melo, disse que a categoria dos policiais civis da Paraíba aceitou a proposta do Governo do Estado para que sejam incorporadas horas extras aos salários dos profissionais na tentativa de minimizar as perdas salariais.

Segundo ela, há mais de seis anos não há reajuste e a perda inflacionária está em torno de 60%.

Suana ainda falou que quando um policial civil pede licença ou se aposenta tem uma perda em torno de 40% do seu salário.

Foto: Ascom

– Os policiais aceitaram a incorporação das horas extras desde que essa ocorra com percentuais iguais a todas as categorias e que não haja privilégio de cargos, de modo que possamos corrigir algumas defasagens salariais e que a proposta de incorporação, em três parcelas, ocorra o quanto antes – disse.

Além de reivindicar melhorias salariais com a correção da inflação e aumento, a categoria ainda quer discutir com o governador do Estado pleitos como promoções funcionais, aguardadas há seis anos; reconhecimento e valorização do trabalho; melhoria na infraestrutura de delegacias no interior da Paraíba; e a troca dos coletes balísticos.

De acordo com Suana Melo, os coletes à prova de bala da Polícia Civil da Paraíba estão vencidos há cinco anos.

Ela informou que o secretário de Segurança da Paraíba realizou esforço e adquiriu uma média de 100 novos coletes, mas a demanda é de mais de 1.400.

– É uma situação delicada, pois este é o instrumento de trabalho dos profissionais. Já oficiamos por diversas vezes na Secretaria de Segurança, na Delegacia Geral pela necessidade da troca desses equipamentos. Como podemos promover a segurança da sociedade se não conseguimos ter a nossa própria segurança? – questionou.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.

