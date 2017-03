Asfalto cede e ônibus cai em buraco em Campina

Foto: Reprodução/TVPB

Um ônibus que vinha da cidade de Guarabira, no brejo paraibano acabou caindo dentro de uma cratera no bairro do Catolé, em Campina Grande.

O incidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Otacílio Nepomuceno e Elpídio de Almeida.

Segundo informações do motorista no local havia uma poça de lama e ao passar por cima o asfalto cedeu e o veículo caiu dentro do buraco. Um vazamento na rede da Cagepa pode ter contribuído para o asfalto ceder.

Dentro do ônibus estavam 30 pessoas que não ficaram feridas, apesar do susto.