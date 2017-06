Árvore cai em cima de linha do trem em Bayeux

Foto: Reprodução/TVCB

Uma árvore caiu em cima da linha do trem na cidade de Bayeux, região Metropolitana de João Pessoa.

Moradores conseguiram avisar ao maquinista do trem e ele parou o transporte antes que acontecesse um grave acidente.

Os passageiros foram ajudados por moradores a saírem dos vagões.

Bombeiros foram acionados e retiraram a árvore do local. Com isso as viagens já voltaram a acontecer.