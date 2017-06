Artistas paraibanos fazem a festa no Arraial Itararé

foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

Forró da melhor qualidade, artistas identificados com o público e um ambiente colorido e animado onde se respira a cultura nordestina.

A receita é infalível e mais uma vez agradou ao público que neste sábado (10) prestigiou mais uma edição do ´Arraial Itararé´, programa exibido durante O Maior São João do Mundo para exaltar as tradições regionais e celebrar a festa mais amada pelo povo nordestino.

O programa deste sábado na TV Itararé, segundo da temporada 2017, teve como uma das principais atrações a cantora paraibana Walkyria Santos.

Com apenas três meses de carreira solo, além de apresentar suas novas músicas de trabalho, a artista relembrou canções como “Me Usa” e “Verdadeiro Amor”, que marcaram sua história enquanto vocalista da banda Magníficos.

