Artistas expõem na Galeria Irene Medeiros e na Secretaria de Cultura, em Campina

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, Secretaria de Cultura e Teatro Municipal Severino Cabral, através da Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, dá início agora em março às exposições na Galeria de Artes Irene Medeiros, com obras de artistas locais e também de outras localidades.

Foto: Ascom

A Galeria Irene Medeiros, localizada no Teatro Municipal Severino Cabral, recebe no período de 8 a 31 de março a exposição “O Éden das Ideias”, do artista campinense Erik Kleiver Ferreira.

A exposição representa, de maneira minimalista, o modo do artista expressar quão frágil pode ser a realidade sentida através da nossa limitada capacidade humana, desajustando, através de ilustrações em caneta nanquim, o hábito de ver as coisas através das obviedades, provocando, assim, um olhar além do convencional, além do que conhecemos por realidade.

“Pretendo provocar, através dos desenhos, surreais e disformes, a insatisfação referente a essa realidade, à capacidade de criar, de imaginar e de vislumbrar os sentidos e o poder da mente, aguçando a criatividade e abrindo as portas da percepção para novas formas de enxergar o mundo, os seres e as nossas próprias ideias”, explica o artista.

A série de ilustrações, composta por 15 obras, foi toda elaborada no ano de 2016 e é resultado das primeiras experiências de Erik Kleiver com o nanquim.

As obras foram produzidas sobre papel e todas possuem as mesmas dimensões (15×20 cm).

A visitação acontece das 8h às 21h, de terça a domingo, com entrada franca.

Em 2017, devido à grande procura por parte dos artistas e visando oportunizar a todos, a direção do teatro expandiu as exposições para a galeria de Artes da Secretaria de Cultura, ao lado do Terminal de Integral.

De 9 a 31 estará em exposição a arte naif do paulista Carlos Eduardo Diegues Cugler.