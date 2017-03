Artista plástico paulista expõe obras na galeria da Secult de Campina Grande

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, Teatro Municipal Severino Cabral e Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, apresenta nesta sexta-feira, dia 17, a exposição “Arte Naif”, do artista plástico Eduardo Kugler.

Foto: Ascom

As obras estarão expostas na Galeria da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), situada ao lado do Terminal de Integração.

O vernissage da exposição acontecerá às 10 horas, como parte do processo de ocupação artística na sede da Secult, envolvendo não apenas a galeria, mas outras dependências, visando transformar as suas instalações num ponto de congraçamento, principalmente de artistas.

Eduardo Kugler é natural de Santos – SP. Iniciou-se como autodidata e, posteriormente, fez profícuas incursões no mundo acadêmico, sem perder, no entanto, a ingenuidade e simplicidade, próprias da arte Naif, signatária do francês Henri Rousseau, tido como o pai dessa vertente.

Ao longo de sua carreira, Kugler granjeou vários prêmios, o que se justifica plenamente em função da beleza de suas telas, correntemente traduzindo o dia a dia do homem comum.

A profusão de cores nas suas telas, além de prover vida ao seu trabalho, espelha a diversidade cultural brasileira, formada por ingredientes de todas as partes.

O acesso à exposição “Arte Naif” é inteiramente gratuito, ficando à disposição do público de 17 de fevereiro a 31 de março.