Arrasta-pé do IX Arraiá do Sesc começa nesta segunda-feira, em Campina

O tradicional Arraiá do Sesc, na cidade do Maior São João do Mundo, acontece de 12 a 16 de junho e traz na programação artistas regionais, grupos folclóricos, quadrilhas e o bom do autêntico forró nordestino.

Nomes como Ton Oliveira, Biliu de Campina, Amazan, Brasas do Forró, Os Três de Campina e Jeito Nordestino garantem o arrasta-pé nos cinco dias de evento, que acontece no Sesc Centro, sempre a partir das 18h.

