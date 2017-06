Arraial Itararé: Eneida destaca valorização da cultura nordestina

Um dos nomes mais importantes de Campina Grande quando o assunto é cultura, a professora Eneida Agra Maracajá participou neste sábado (10) do Arraial Itararé, programa criado para celebrar as tradições juninas do Nordeste, e ressaltou a importância do programa para a preservação da cultura nordestina.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline “É um alumbramento estar nesse Arraial. Gostaria de parabenizar a TV Itararé pelo compromisso com a cultura, com o nosso forró, nossas tradições e referências populares”, comentou a ativista cultural.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline Já o diretor geral da TV Itararé, Dalton Gadelha, agradeceu a participação de Eneida, ressaltando a sua importância para a cultura campinense.

“Ouvir esse depoimento de Eneida é um atestado de que a TV Itararé está no caminho certo. No que depender do nosso trabalho, não vamos deixar o forró pé de serra morrer. Ele estará sempre conosco!”, pontuou.