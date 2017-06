Armas brancas são apreendidas em operações policiais na região de Guarabira

Diversas armas brancas apreendidas foram apresentadas nessa quarta-feira (7) pelo comando do 4º Batalhão de Polícia Militar, em Guarabira.

As apreensões ocorreram durante algumas operações policiais realizadas em cidades da área de atuação do 4º BPM.

Foto: Ascom

As apreensões, que incluem facas, peixeiras e foices, segundo o comandante, fazem parte das ações preventivas realizadas pelos policiais do 4º BPM.

Foto: Ascom

Na tarde e noite desta quarta-feira, sob o comando do major Gilberto, foi realizada mais uma Operação Cidade Segura, com rondas e abordagens a pedestres e condutores de veículos nas cidades de Cuitegi e Alagoinha, além do distrito de Canafístula, que pertence a Alagoa Grande.