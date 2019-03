Vídeo: Orquestra Jovens da Borborema animou o programa ´Conexão Caturité´

Uma orquestra de jovens talentos na música. Na verdade, uma escola de formação de novos valores na área musical.

Essa é essência de um projeto cultural promovido pela Universidade Estadual da Paraíba.

Essa turma participou do programa ´Conexão Caturité´, líder de audiência no horário do meio dia em Campina Grande, da segunda à sexta-feira, na Rádio Caturité FM (104.1)

Confira abaixo como foi a participação da Orquestra e veja também dois vídeos.