Vida real X filme o coringa: fatores emocionais

Quando se trata de saúde emocional e instabilidades psicológicas, a psicóloga Josiplessis Marques sempre tem uma boa conversa esclarecedora em termos desses assuntos no programa “Conexão Caturité”, líder em audiência no horário do almoço em Campina Grande e região.

O assunto da vez, em sua participação no programa que vai ao ar das 11h às 13h, na Rádio Caturité FM (104.1), foi sobre a relação do filme “O Coringa” com a vida real das pessoas.

Acompanhe!