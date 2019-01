Veja a participação do artista Rony Luna no ´Palco dos Talentos´ na ´Caturité FM´

O cantor campinense Ronny Luna foi a atração desta sexta-feira (25) no quadro ´Palco dos Talentos´ do programa Conexão Caturité, que vai ao ar de 2a feira a 6a feira, das 11h às 13h na Rádio Caturité FM (104.1) de Campina Grande, 1o lugar de audiência na cidade, conforme pesquisa do instituto 6 Sigma.

Escute a participação do músico e veja uma das músicas por ele apresentadas no ´Conexão´.