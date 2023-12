O partido Republicanos decidiu que João Pessoa é a prioridade na Paraíba para as eleições do ano que vem.

E ainda: a senadora Daniella Ribeiro (PSD) negou qualquer estremecimento entre aliados do governador João Azevedo (PSB).

Esses foram os assuntos do bloco político do telejornal ITN, que vai ao ar todas as noites, às 18h20, na Rede Ita (antiga TV Itararé), canal 18.1.

Deu para assistir? Não?

Então confira aqui: