O deputado Romero Rodrigues foi ao evento do PSDB em Campina Grande e renovou o desejo de só tomar decisões sobre as eleições no ano que vem.

Na ocasião, o PSDB recebeu novos filiados e renovou a aposta na unidade da base governista em Campina Grande.

Esses foram os temas do bloco político desta segunda-feira no telejornal ITN, que a Rede Ita leva ao ar todos os dias, às 18h20, no canal 18.1.

Deu para assistir? Não?

Então aproveite aqui: