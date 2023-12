A cúpula do partido Republicanos na Paraíba segue numa crescente de impaciência com a indefinição do deputado Romero Rodrigues acerca da sucessão em Campina Grande no próximo ano.

E ainda: o governador João Azevedo fez valer a sua força no PSB da Paraíba e ´fechou´ a chapa partidária em João Pessoa, à revelia da cúpula da legenda.

Esses foram os temas do bloco político do telejornal ITN, que a Rede Ita (antiga TV Itararé) leva ao ar às 18h20, diariamente, no canal 18.1.

Deu para assistir? Não?

Então assista aqui: