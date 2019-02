Programa Conexão Caturité faz visita aos ouvintes da Rádio Caturité. Escute

Nesta terça-feira, 12, o programa Conexão Caturité ampliou o leque de interatividade com os ouvintes da Rádio Caturité FM (104.1) de Campina Grande.

A reportagem do programa, através do repórter Jonatha Samuel, foi visitar uma família (bairro Santa Rosa) na hora do programa e conversou com os ouvintes que concedem ao programa a liderança no horário, conforme a pesquisa 6 Sigma de rádio/2018.

O Conexão Caturité vai ao ar da 2ª à 6ª feira, das 11h às 13h.

Escute como foi a visita.