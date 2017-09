Petistas querem Rodrigo Janot depondo em CPI

foto: ABr

Após o PT ser atingido pelas acusações de obstrução de Justiça e organização criminosa do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, nomes do partido passaram a defender que o procurador-geral seja levado à CPI que investiga o grupo JBS para explicar o acordo que fechou com Joesley Batista, informa o jornal Folha de São Paulo.

Enquanto comandar a PGR, Janot só pode ser convidado a falar. Depois que deixar o cargo, a partir do próximo dia 18, pode ser convocado.

O argumento dos petistas é o de que o procurador-geral apresentou as denúncias contra a legenda para “desviar o foco” da crise que se instalou em seu gabinete após o autogrampo de delatores da JBS.

Da Redação