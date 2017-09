MPF apura relações de ex-ministro de Lula e Dilma com empresário paraibano

foto: montagem/Paraibaonline

O Ministério Público Federal em Brasília reuniu elementos para instaurar inquérito e apurar melhor as relações do Grupo Hyundai com o ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, destaca a revista Época.

A Projeto, empresa do petista, fechou vários contratos de consultoria com o grupo, liderado pelo empresário paraibano Carlos Alberto de Oliveira Andrade.

Da Redação