´Lava Jato´ cogita pedir a ampliação da pena do herdeiro da Odebrecht

foto: reprodução

O comportamento do empresário Marcelo Odebrecht desagradou procuradores da Lava Jato, que pensam em pedir à Justiça o prolongamento da estadia do empresário na prisão do Paraná.

De acordo com o blog do Josias (UOL), os procuradores se irritaram com Odebrecht, porque ele ajuizou recurso num processo englobado pelo acordo de delação premiada.

Segundo a Lava Jato, o empresário tinha se comprometido de não exercer o direito de recurso ao assinar a colaboração. Pelo acordo vigente, o herdeiro do grupo Odebrecht deixa a cadeia em dezembro, após dois anos e meio de prisão.

Da Redação