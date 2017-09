Ex-governador é acusado de ter saqueado R$ 1 bilhão dos cofres públicos

foto: ABr

O ex-governador do Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB), delator do maior esquema de corrupção revelado em seu Estado, é acusado de liderar uma organização criminosa que pode ter saqueado até R$ 1 bilhão dos cofres públicos e de ele mesmo ter ajudado a engendrar o ambiente favorável à corrupção no Mato Grosso, destaca o jornal O Globo.

O ex-governador teria colocado toda a família para participar do esquema: mulher, filho e irmão.

Procurado, o advogado da família Barbosa, Délio Lins e Silva não quis dar entrevista.

Da Redação