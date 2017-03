Empresário preso revela acertos com o presidente do PSDB

Em delação premiada, executivos da Odebrecht, entre eles o ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, disseram que foi acertado com a empreiteira Andrade Gutierrez repasse de R$ 50 milhões ao senador Aécio Neves (PSDB-MG) após as empreiteiras vencerem o leilão para construção da hidrelétrica Santo Antônio, em Rondônia, em 2007.

Seriam R$ 30 milhões da Odebrecht e R$ 20 milhões da Andrade, informa o jornal Folha de São Paulo.

Os delatores não esclareceram que os valores foram efetivamente pagos.

Aécio Neves nega. Em nota, disse ser “absolutamente falsa a pretensa acusação” do acerto, e que a obra foi realizada pelo governo federal, “sem qualquer influência do governo de Minas”.