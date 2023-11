O vice-líder do governo no Legislativo de Campina Grande, vereador Alexandre Pereira, disse que Romero Rodrigues não vai “sujar” a sua biografia e aderir ao grupo político do governador João Azevedo (PSB).

O encontro ´social´ de Romero com João Azevedo deu o que falar no meio político da Paraíba.

Esses foram os assuntos do bloco político do telejornal ITN, que a Rede Ita (antiga TV Itararé) apresenta todos os dias, às 18h20, no canal 18.1.

