A Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) avançará nas atividades na última semana do ano, por conta da votação do Orçamento do Município para 2024.

E mais: líder do governo nega que tenha ´quebrado compromisso´ quando da votação da proposta de emenda impositiva.

Esses foram os assuntos do bloco político do telejornal ITN, que vai ao ar na rede Ita (antiga TV Itararé), canal 18.1.

