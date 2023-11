O Partido Socialista Brasileiro (PSB) avança no processo de renovação com vistas às eleições municipais do próximo ano em Campina Grande.

E mais: o grupo ´G5´, de vereadores da base governista em Campina Grande, inviabilizou votação do Executivo nesta quinta-feira.

Esses foram os assuntos do bloco político do telejornal ITN, que a Rede Ita (antiga TV Itararé) apresenta todos os dias, às 18h20, no canal 18.1.

