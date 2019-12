Combinação de quadros: confira as dicas das gêmeas arquitetas

No quadro ‘Ambientando’ do programa “Conexão Caturité”, sempre rola dicas incríveis de decoração, com os ensinamentos das gêmeas arquitetas Andressa e Andreza Abrantes.

Para uma boa harmonização no espaço, nada melhor do que começar decorando as paredes.

As gêmeas deram sugestões de composições em quadros monocromáticos, botânicos e muito mais.

O programa é líder em audiência no horário do almoço em Campina Grande.

Vai ao ar das 11h às 13h na Rádio Caturité FM (104.1).

