Candidatos a ministro do TSE são ´funcionários´ de ministro do Supremo

foto: ABr

Os três advogados aprovados pelo Supremo Tribunal Federal para disputar uma vaga de ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral são professores de uma faculdade da qual o ministro do STF e presidente do TSE, Gilmar Mendes, é sócio.

Carlos Horbach, Marilda Silveira e Fábio Quintas dão aula no Instituto Brasiliense de Direito Público, conforme o jornal Folha de São Paulo.

A nomeação é feita pelo presidente Michel Temer. O TSE defendeu a lista e não comentou sobre eventual conflito de interesse.

Da Redação