A Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) já definiu a data para votar, ainda este ano, o Orçamento Municipal de 2024.

E ainda: o partido Republicanos promove outro rodízio entre parlamentares e suplentes, com reflexo no secretariado do governador João Azevedo (PSB).

Esses foram os temas do bloco político desta terça-feira do telejornal ITN.

