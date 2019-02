Bloco Jacaré do Açude Velho é destaque no programa Conexão Caturité

No programa ´Conexão Caturité´ desta sexta-feira (08), o destaque no quadro Palco dos Talentos (Palco Caturité) foi o bloco carnavalesco ´Jacaré do Açude Velho´, que desfila na terça-feira de carnaval em Campina Grande.

Um dos responsáveis pelo bloco e uma das atrações da agremiação carnavalesca participaram do programa, que vai ao ar de 2ª à 6ª feira na Rádio Caturité FM (104.1), das 11h ás 13h, e que já é líder de audiência no horário na cidade, conforme a pesquisa do instituto 6 Sigma.

Escute abaixo como foi a entrevista e mais à frente dois vídeos gravados durante o programa.