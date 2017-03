Apenas dois pontos da reforma previdenciária não têm grande resistência

Levantamento com líderes dos 15 maiores partidos da Câmara Federal mostra que apenas dois dos sete pontos fundamentais do texto da reforma da Previdência Social têm apoio para aprovação do projeto original.

São eles: a fixação de idade mínima de 65 anos para aposentadoria, com aumento do tempo de contribuição para pelo menos 25 anos, e a igualdade de regras entre homens e mulheres.

A informação é do jornal O Globo.

Da Redação