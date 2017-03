Após polêmica, Temer e ministro recebem Título de Cidadania Campinense

Assunto que provocou polêmica na Câmara Municipal de Campina Grande, a concessão do Título de Cidadania Campinense ao presidente Michel Temer (PMDB) foi concretizada na manhã desta sexta-feira (10), durante visita do peemedebista ao município.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

O título foi proposto pelo vereador Márcio Melo (PSDC), com o argumento de que Temer está trabalhando por Campina Grande e pela Paraíba concluindo a obra de transposição do rio São Francisco.

Ao ser apresentada, a propositura, que não foi aprovada por unanimidade na Câmara, gerou polêmica e foi alvo de debates entre os parlamentares campinenses, já que alguns questionaram se havia motivos suficientes para a sua concessão.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

Além de Temer, o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, também foi contemplado com o Título de Cidadania Campinense, igualmente proposto pelo vereador Márcio Melo.

Os dois também receberam medalhas de Honra ao Mérito Municipal.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

As honrarias foram entregues durante solenidade no Complexo Aluízio Campos, realizada para assinatura da ordem de serviço das obras de implantação de uma terceira faixa na BR-230, no trecho entre João Pessoa e Cabedelo.

AGENDA

O presidente Michel Temer iniciou sua agenda desta sexta-feira (10) no Nordeste em Campina Grande. Na cidade, ele visitou o Complexo Aluízio Campos, onde, em parceria com a Prefeitura de Campina Grande, o governo federal está construindo 4,1 mil casas populares.

Em seguida, Temer vai ao município pernambucano de Sertânia, onde visita as obras da transposição do rio São Francisco.

O último compromisso no Nordeste será no município paraibano de Monteiro, onde o presidente inaugura oficialmente as obras do Eixo Leste da transposição na Paraíba.