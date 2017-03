Após derrota, diretoria do Campinense anuncia saída de técnico

A paciência da diretoria do Campinense com o técnico Sérgio China acabou nesta quinta-feira (23), um dia depois do time perder para o Santa Cruz por 1 a 0, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Foto: Paraibaonline

Através das contas do clube nas redes sociais, a demissão do treinador foi anunciada no final da manhã.

O PARAIBAONLINE apurou que desde as primeiras horas da manhã o presidente William Simões e o gerente de futebol Marquinhos Marabá trabalham para acertar com um profissional ainda nesta quinta.

