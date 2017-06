Aplicativo d’O Maior São João do Mundo será lançado nesta sexta-feira

O aplicativo oficial d’O Maior São João do Mundo, desenvolvido pelo Laboratório de Tecnologia da Informação (LTI) da Unifacisa, em parceria com a Prefeitura de Campina Grande, será lançado oficialmente nesta sexta-feira, 09, às 11h, na Central de Imprensa no Centro Cultural.

O app está disponível para Android (Play Store) e iOS (AppStore). Com a ferramenta, será possível ter acesso a programação atualizada do Parque do Povo e aos demais eventos juninos de Campina Grande e distritos, informações referentes à hospedagem, gastronomia, transportes e serviços públicos além de algumas outras novidades.

Confira a matéria completa AQUI.