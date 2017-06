Apesar de rompimento de canal, Boqueirão continua recebendo água, diz Cagepa

Apesar do rompimento do canal da transposição entre as cidades de Sertânia e Custódia, em Pernambuco, que traz água para Monteiro, em conseguinte para Boqueirão, a Cagepa informou na manhã desta segunda-feira, 12, que aporte de água no açude Epitácio Pessoa não foi atingido e encontra-se dentro da média.

Segundo o gerente regional da Cagepa, Ronaldo Meneses, o volume de entrada de água de ontem para hoje, aumentou cinco centímetros no volume total do açude.

Foto: Ascom

– Temos uma média de seis centímetros sendo aumentados, diariamente, na lâmina d’água do açude. De ontem pra hoje aumentou cinco centímetros, portanto estamos na média. As barragens que existem ao longo do canal são chamadas barragem pulmão, que servem justamente para quando ocorrer algum problema desse tipo, elas continuem sendo enchidas – tranquilizou o gerente.

Ronaldo ainda relatou que no decorrer da manhã de hoje deve tentar contato com o Ministério da Integração para saber detalhes do ocorrido, mas em nota oficial o órgão já informou que o vazamento foi contido.

*Informações da Rádio Campina FM.