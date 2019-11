Zé ´opera´ em Campina

Militância

Será hoje pela manhã no hotel Intercity Campina Grande (rua Rio Branco, Centro) o encontro de filiados do PSD, sob a presidência do prefeito campinense Romero Rodrigues.

Passivo

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande, existem aproximadamente 3.500 empresas locais positivadas no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), com dívidas acumuladas da ordem de R$ 13,5 milhões.

Lado a lado

O senador Veneziano Vital e o ex-governador Ricardo Coutinho sentaram juntos na solenidade de abertura da Conferência Nacional do PSB, que ocorre no Rio de Janeiro.

Saída…

Exonerado da presidência da PB-Prev pelo governador João Azevedo, o advogado Yuri Simpson Lobato divulgou uma nota incisiva acerca do fato.

… Barulhenta

“Atingimos recordes com a redução de custeios ano após ano da gestão, e com o importante Certificado de Regularidade Previdenciária em dia”, recorda Yuri, contraditando a motivação administrativa alegada por João.

Tentativa

No texto, ele se reporta a “maquiavélicas traições existentes no meio político”.

E, na parte final, sublinha que “este governo tenta encobrir a verdadeira traição ao projeto implementado no Estado por Ricardo Coutinho, propagando inverdades sobre a performance de órgãos importantes”.

´Cheiro´

“Estava sentido, cada vez mais forte, que esse governo não é o governo que lutamos para eleger”, arrematou Yuri.

Retrovisor

Coluna da última quarta-feira, em seu arremate: ´Quais os Planos de Zé Maranhão para o MDB de Campina em 2020?…´

Há fumaça…

Na dicção do deputado Raniery Paulino, líder do MDB na Assembleia Legislativa, “os rumores procedem” com relação à hipótese de o ex-deputado Bruno Cunha Lima, chefe de gabinete do prefeito Romero Rodrigues, vir a ser candidato a prefeito pelo seu partido.

… E fogo

Ainda conforme Raniery, “eu já conversei várias vezes com Bruno sobre isso. A história que Bruno segue, que é a de Ivandro Cunha Lima (ex-senador), coincide com a do MDB”.

Em curso

Segundo o parlamentar, “tenho conversado com o senador Maranhão para fortalecermos o partido e renovarmos filiações. Existe essa sinalização, sem dúvida alguma”.

Considerar

Paulino ressalvou que “temos que respeitar as posições pessoais de cada um, mas seria um ganho importante. É importante que se registre também o trabalho que o vereador Olímpio Oliveira faz em Campina. Tem que se ´consensuar´ os interesses, para o fortalecimento do partido”.

Incógnita

Ainda não foi esclarecido se esses entendimentos de seu secretário com o MDB estão ocorrendo com a concordância ou à revelia do prefeito Romero.