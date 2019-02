Zé na berlinda

Rito sumário

A matéria foi votada e aprovada na sessão de ontem do Legislativo campinense.

É mais uma batalha jurídica que está sendo desencadeada com o governo estadual.

Stop

A Câmara campinense suspendeu ontem, por 10 dias, as suas atividades em plenário para um serviço considerado urgente na rede elétrica.

Sessão – provavelmente – só depois do carnaval.

Retomada

De sua parte, o deputado-presidente Adriano Galdino (PSB) informou ontem que os trabalhos em plenário na ALPB serão reiniciados na próxima segunda-feira, após as obras de mobilidade.

Da boca de…

“… Nossa Previdência consome 14% da renda nacional, acima do que gastam países com uma proporção três vezes maior de idosos, como o Japão. Com o envelhecimento da população, a conta para os nossos filhos será quase duas vezes maior…” (economista Marcos Lisboa, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no Governo Lula).

Caixa alto

Reportagem da ´Campina FM´ mostrou que de janeiro a dezembro do ano passado a receita da STTP com multas foi superior a R$ 12 milhões e 400 mil – R$ 2,104 milhões a mais que 2017.

Gesto…

É preocupante – e até afrontosa – a declaração dada ontem pelo ministro Gustavo Bebianno, secretário-geral da Presidência da República e vice-presidente nacional do PSL.

… Acintoso

“Não sou moleque, e o presidente sabe. O presidente está com medo de receber algum respingo”, declarou Gustavo à revista Crusoé, diante dos indícios de que teria utilizado recursos públicos (Fundo Eleitoral) para ´irrigar´ candidaturas ´laranjas´, ou seja, que não são pra valer.

Bateu…

Diante da declaração na quarta-feira de Bolsonaro de que o seu auxiliar poderia “voltar às origens” (ser demitido e voltar a advogar), o (ainda) ministro foi novamente incisivo.

… Levou

“Todos nós voltaremos às nossas origens. As nossas origens estão no cemitério. O presidente não morrerá presidente. Muitas pessoas que se elegeram agora, eu não quero citar nomes, também estão aí sob foco de investigações. Vamos ver, está certo?”

Desagravo

Sobre essa confusão no governo, o deputado federal Julian Lemos (PSL/PB) afirmou que Gustavo Bebianno é um dos membros mais leais que o presidente Bolsonaro tem no governo.

Credenciais

“É um homem honesto, corajoso, leal. Ele garantiu, juridicamente, que o partido tivesse a candidatura para presidente homologada e foi convidado a ser ministro por merecimento”, comentou Julian sobre Bebianno.