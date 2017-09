Zé e o sonho suprapartidário

Além dos parabéns

A festa de aniversário de José Maranhão (PMDB), no final de semana, serviu para se tirar a pulsação de suas intenções com vistas às eleições de 2018, como também para aquilatar as expectativas que orbitam os agentes políticos com relação a Zé ao partido que comanda no Estado.

A ausência quase que completa do governador Ricardo Coutinho (PSB) e de seus aliados foi evidente e sintomática, assim a lacuna do deputado Veneziano (PMDB).